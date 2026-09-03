Samsun'da Taksi Takip ve Darp Olayında 4 Gözaltı

Samsun'da tartıştıkları bir kişinin bindiği taksiyi takip ederek içindeki yolcuyu darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde eğlence mekanında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taksiye binerek olay yerinden ayrılan şahsın, 4 kişi tarafından araçla takip edildiği ve yolunun kesildiği iddia edildi. Şahıs, taksinin içerisinde darbedilirken olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı