Samsun'da Taksi Takip ve Darp Olayında 4 Gözaltı
Samsun Atakum'da bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası taksiyle ayrılan kişi, 4 şüpheli tarafından araçla takip edilerek darp edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun'da tartıştıkları bir kişinin bindiği taksiyi takip ederek içindeki yolcuyu darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde eğlence mekanında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taksiye binerek olay yerinden ayrılan şahsın, 4 kişi tarafından araçla takip edildiği ve yolunun kesildiği iddia edildi. Şahıs, taksinin içerisinde darbedilirken olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.