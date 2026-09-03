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Aynı suçtan 4 yıl sonra yine yakalandı

Aynı suçtan 4 yıl sonra yine yakalandı
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Samsun’da 4 yıl önce göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanıp tutuklanan şahıs, özel aracıyla yine göçmen kaçakçılığı yaparken polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 4 yıl önce göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanıp tutuklanan şahıs, özel aracıyla yine göçmen kaçakçılığı yaparken polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen İstanbul'da ikamet eden M.K.'yi (57) takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu şahsın, kendi özel aracıyla 1 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni Trabzon'dan alıp İstanbul'a gitmek için yola çıktığı tespit edildi. Göçmen polisi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde M.K. idaresindeki aracı durdurdu. Araçta Türkiye'ye Doğubeyazıt sıkırından kaçak olarak giriş yaptığı ortaya çıkan Afgan uyruklu göçmen ele geçti. M.K. ve kaçak göçmen gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek için işlem başlatılırken, M.K. ise " Göçmen kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

M.K.'nin 2022 yılında da Samsun'da yine göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanarak gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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