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Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerini stadyum önünde karşıladığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki dev mücadelede Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, maç öncesinde örnek bir misafirperverlik sergilendi. Kritik randevu öncesinde iki kulübün yöneticileri stadyumda bir araya geldi.

AZİZ YILDIRIM'I KAPIDA KARŞILADI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yönetim kurulu üyelerini stadyum girişinde bizzat karşıladı. İki başkanın sıcak tokalaşması kameralara yansırken, centilmence görüntüler beğeni topladı. 

MAÇ SAAT 21.30'DA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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