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Samsun’da Feci Kaza: Elektrikli Bisikletli Esra Turan Hayatını Kaybetti

Samsun’da Feci Kaza: Elektrikli Bisikletli Esra Turan Hayatını Kaybetti
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Samsun'da 18 yaşındaki Esra Turan'ın kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Esra Turan'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun-Ordu kara yolunda otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Esra Turan hayatını kaybetti. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLLE KADINA ÇARPTI

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Melik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki U.F.C.  idaresindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Esra Turan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çarpmanın etkisiyle savrulan Esra Turan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Turan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kavşaktaki elektrikli bisiklete çarpma anı yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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