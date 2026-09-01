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Salıpazarı'nda Şiddetli Yağış Evde Su Baskınına Yol Açtı

Salıpazarı'nda Şiddetli Yağış Evde Su Baskınına Yol Açtı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Suluca Mahallesi'nde bir evi su bastı. Yamaçlardan gelen sular nedeniyle bazı odalar kullanılamaz hale gelirken, eşyalar zarar gördü. Yağış sonrası evde temizlik ve su tahliye çalışması yapıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış Suluca Mahallesi'nde bir evde su baskınına neden oldu.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sonrası yamaçlardan gelen yağmur suları, Kadir Bayram'a ait eve ulaştı.

Kısa sürede evin içine dolan sular nedeniyle bazı odaları su bastı. Evde bulunan çeşitli eşyalar ıslanarak kullanılamaz hale gelirken, yapıda da maddi hasar oluştu.

Sağanağın etkisiyle özellikle eğimli bölgelerden gelen yüzey sularının mahallede bazı evlerin çevresi ile bahçelerde birikintiler oluşturduğu görüldü.

Yağışın ardından evde temizlik ve su tahliye çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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