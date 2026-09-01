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Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Samsun’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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