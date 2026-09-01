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Samsun'da Cankurtarma Şampiyonası Sona Erdi

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Samsun'da düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erkeklerde Çanakkale Sualtı, kadınlarda İlkiz Cankurtaran kulübü birinci oldu; Elif Bay ve Bora Duman öne çıkan isimler oldu.

Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonununun açıklamasına göre, Atakum Plajı'ndaki şampiyonaya 44 erkek, 20 kadın sporcu katıldı.

Şampiyonada açık su yüzme, kurtarma kemeriyle cankurtarma, bayrak kapma, 90 ve 1000 metre plaj koşusu disiplinlerinde müsabakalar yapıldı.

Organizasyonda erkeklerde Çanakkale Sualtı Spor Kulübü, kadınlarda ise İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü birinci oldu.

Kadınlarda Elif Bay, beş disiplinin 3'ünde ilk sırada yer alarak en fazla madalya kazanan sporcu olurken erkeklerde Bora Duman 2 disiplinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: AA
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