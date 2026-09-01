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Terme'de balıkçılar 'Vira Bismillah' ile yeni sezona başladı

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Samsun'un Terme ilçesinde av yasağının bitmesiyle balıkçılar, dualar eşliğinde 'Vira Bismillah' diyerek yeni sezonun ilk seferine başladı. Törene kaymakam, belediye yetkilileri ve balıkçı aileleri katıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda, Türk bayraklarıyla donatılan tekneler yeni sezonun ilk seferine hazırlanırken balıkçılar da denize açılacakları anı bekledi.

Programda balıkçıların yeni sezonu kazasız ve bereketli geçirmesi için dua edildi.

Terme Kaymakamı Can Atak, törende yaptığı konuşmada, balıkçılara yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Atak, "Aylardır bugünü beklediğinizi biliyoruz. Heyecanla, sabırsızlıkla bugüne hazırlandınız. Bugünün ve bundan sonraki avlanma sürecinin bereketli olmasını temenni ediyorum ve denizden ne umuyorsanız onu bulmanızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ise balıkçılara tekneden yaptığı anonsta, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ederek "Vira Bismillah" dedi.

S.S. Terme Yalı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Veysel Ceylan da balıkçıların av yasağı dönemini hazırlıklarla geçirdiğini söyledi.

Ceylan, "Av yasağının olduğu dönemde balıkçılarımız tekne, ağ onarım ve bakımlarını tamamladılar. Bugün balıkçılarımızın bayramı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gecede balıkçılarımızın umudu, denizden bereketli şekilde para kazanmak. Denize açılan balıkçılarımız denizlerimizin bereketli olduğunu gördü. Herkese bereketli, bol avlar diliyorum. Yeni sezonun tüm balıkçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk seferi için hazırlıklarını tamamlayan balıkçı Ayhan Aydoğan ise yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "İnşallah bu sezon bereketli olur. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Programın ardından tekneler, dualar eşliğinde birer birer barınaktan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Balıkçı aileleri de teknelerin denize açılışını kıyıdan izledi.

Programa, Terme Belediye Başkan Vekili Okumuş, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, protokol üyeleri ile balıkçılar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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