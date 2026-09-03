Alaçam'da Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil Etkinliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi'nce gerçekleştirilen etkinlikte anne ve anne adayları gebelik öncesi dönem, gebelik süreci, doğuma hazırlık, lohusalık ve yenidoğan dönemi hakkında bilgilendirildi.

Gebe okullarında sunulan ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik döneminde yapılması gereken sağlık kontrolleri ve taramalar, anne sütüyle beslenme, el hijyeni ve sağlıklı çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA