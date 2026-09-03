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Kavak’ta samanlık yangını

Kavak’ta samanlık yangını
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Samsun’un Kavak ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Yangın, Kavak ilçesine bağlı Azaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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