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MHRS Sahte Sitesi Tuzağı: 44 Bin Lira Dolandırıcılık

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Samsun'da bir vatandaş, internet üzerinden MHRS randevusu almak isterken dolandırıcıların kurduğu sahte siteye girerek kredi kartından 44 bin 444 lira harcandığını fark etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da bir kişi, internet üzerinden MHRS randevusu almak için dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte internet sitesine giriş yaparak kredi kartından 44 bin 444 lira harcama yapılarak dolandırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B., internette MHRS randevusu almak amacıyla giriş yapmak istediği sırada dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sahte siteye girerek site üzerinden işlem gerçekleştirdi. Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve rızası dışında 44 bin 444 lira harcama yapıldığını fark eden Z.B., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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