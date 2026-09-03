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Havza'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği

Havza'da Halk Sağlığı Haftası Etkinliği
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Samsun'un Havza ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde, 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Kevser Camisi önünde stant açarak vatandaşları organ bağışı, önleyici sağlık tedbirleri, sigara bırakma, bağımlılıkla mücadele ve kanserde erken teşhis konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca etkinliğe katılanların şeker, tansiyon ve boy ile kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, halk sağlığı bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, hastalıklardan korunmayı sağlamak ve erken teşhisle vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasına yardımcı olmak. Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Etkinliğe, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Kaynak: AA
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