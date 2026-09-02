Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Samsun’un İlkadım ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Uğur Mumcu Kavşağı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Ali A. idaresindeki 55 AKY 283 plakalı otomobil, yaya 2 kadına çarptı. Kazada yaralanan kadınlar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı