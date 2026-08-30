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Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı Haber Videosunu İzle
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Aile üyelerinin eksiksiz yer aldığı merasimde Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen düğüne katılmadı.

  • Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafra'da düzenlenen düğünle evlendi.
  • Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, iş programı ve çekim takvimi çakışmaları nedeniyle düğüne katılmadı.
  • Burçun Özçivit, evliliğin ardından Bafra'ya yerleşme kararı aldı.

Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafra’da düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Aile üyelerinin katıldığı törende Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekerken, ünlü oyuncunun iş programı nedeniyle düğüne katılamadığı belirtildi.

GÖZLER BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İ ARADI

Bafra'da gerçekleşen düğün töreninde Özçivit ailesinin üyeleri ve yakın dostları mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmadı. Ancak gözlerin çevrildiği ağabey Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in törende yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun, yoğun iş temposu ve çekim takvimindeki çakışmalar nedeniyle kardeşinin bu özel gününe katılamadığı öğrenildi.

"MEMLEKETİNE AŞIK BİR ADAMI ALLAH KARŞIMA ÇIKARDI"

Evliliğin ardından Bafra’ya yerleşme kararı alan Burçun Özçivit, İstanbul'dan Bafra'ya uzanan bu yolculuğu ve eşine olan sevgisini dikkat çeken sözlerle dile getirdi. Bafra’ya gelin gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

"Kabul ediyorsanız Bafra'dayım artık. Hep sorulan bir soru var bana; 'İstanbul'dan geliyorsun, neden Bafra?'. Memleketine o kadar aşık, o kadar bağlı bir adamı Allah karşıma çıkardı ki, onun o bağlılığından dolayı ben Bafra'yı tanımadan Bafra'ya aşık oldum zaten."

Kaynak: Haberler.com
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