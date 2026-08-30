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Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 21.30'DA

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Elliot, Saikuba, Yalçın, Emre, Fatih.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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