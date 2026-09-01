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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 833,96 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 41 sentetik ecza hapı, 11 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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