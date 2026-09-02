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Vezirköprü'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Vezirköprü'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Vezirköprü'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA
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