Vezirköprü'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Vezirköprü'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA