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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda 8 şüphelinin araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 16 bin 865 sentetik ecza, 135 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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