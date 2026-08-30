Samsun'da Narkotik Operasyonu: 8 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda 8 şüphelinin araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 16 bin 865 sentetik ecza, 135 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA