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Samsun'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi; yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Efendi Sokak'tan caddeye çıkan Y.İ. idaresindeki 55 LA 719 plakalı hafif ticari araç, Irak uyruklu S.A. yönetimindeki 55 MA 4118 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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