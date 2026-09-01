Çarşamba'da sağanak tarım arazilerini vurdu, su motorlarına talep arttı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bırakırken, üreticilerin tarlalardaki suyu tahliye etmek için kullandığı su motorlarına talep arttı.

Haftasonu Samsun genelinde etkili olan sağanak yağış en fazla Çarşamba ilçesini vurdu. Özellikle sahil kesiminde bulunan tarım arazilerini büyük oranda etkiledi. Üreticiler tarlalardaki suyu tahliye etmek için su motorlarına yönelirken, satışlarda da hareketlilik yaşandı. Tarım işletmecisi Hakan Kocabaş, 25 yıldır sürdürdüğü mesleğinde son yağışların ardından su motorlarına talebin arttığını söyledi.

Tarlalardaki suyu tahliye ediyor

Yağışların ardından su motoru satışlarının arttığını belirten Kocabaş, "Son yağışlardan sonra su motorlarında satışlarımız çoğaldı. Tarlalara çıkan sular nedeniyle çiftçilerimiz mağdur kaldı. Ondan dolayı şu an su motorlarımıza talep çoğaldı. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi.

Su motorlarının tarlalardaki suyu tahliye etmenin yanı sıra sondajlardan su çekmek için de kullanıldığını belirten Kocabaş, "Tarladan su atmaya, sondajlardan su çekmeye ve sondajdan çekilen suyla tabanca çalıştırmaya yarıyor. Kanaldan çekilen suyu da, sondajdan çekilen suyu da atabiliyorsun" diye konuştu.

Su motorlarının fiyatlarının modeline göre değiştiğini aktaran Kocabaş, "Ortalama fiyatları 10 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Benzinli ve mazotlu modellerine göre fiyatlar farklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı