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Yurt Genelinde Hava Durumu Tahmini

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Kuzey ve doğu kesimlerde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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