Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Talisca, Samsun'a götürülmeyecek
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA