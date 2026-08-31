Samsun'da su borusu arızası yolu göle çevirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde su borusu arızası nedeniyle bir süre caddeye su aktı. Mahalle sakinlerinin yaklaşık 2 saat boyunca devam ettiğini belirttiği su akışı nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi'nde bulunan su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın ardından caddeye su akışı olurken, bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Mahalle sakinleri, suyun yaklaşık 2 saat boyunca aktığını belirterek, bu süre içerisinde yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşlar, akan su nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğunu ve suyun bir süre caddeye aktığını söyledi. Mahalle sakini, "Su ırmak gibi aktı. Yaklaşık 2 saat boyunca akmaya devam etti. Yollarda su birikintileri oluştu. Yetkililere ulaşmaya çalıştık" dedi.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan çok sayıda ihbarın ardından Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, suyu keserek onarım çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı