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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 760 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 760 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 760 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 760 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce 5 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 760 gram metamfetamin, 73,96 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 41 adet sentetik ecza, 11 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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