Samsun Üniversitesi yeni rektörlük binası hizmete girdi

Samsun Üniversitesinin yeni rektörlük ve idari birimler binası törenle hizmete girdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın kurucu rektör olduğunu ve 2. dönem rektörlüğünün de sonuna geldiğini hatırlattı.

Samsun Üniversitesinin büyük emeklerle kurulduğuna dikkati çeken Muş, "Kurucu olmak çok zor. Mahmut hocayla yan yana otururken, üniversitenin geldiği noktayı görünce, 'hocam seni başka bir yere kurucu olarak gönderelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsü'nün örnek bir kampüs haline geldiğini aktaran Mehmet Muş, "Samsun Üniversitesinin yerleşkesi daha önce farklı amaçlar için depo olarak kullanılan bir alan, buranın bir eğitim ve öğretim yuvasına dönüştürülme hikayesi oldu. Sanki, 200 yıldır burada olan bir üniversite gibi karşımızda duruyor." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun Üniversitesinin havacılık eğitiminde ön plana çıktığını belirterek, "Samsun Üniversitesi, havacılık alanında, Türkiye'nin en önemli kurumlarını tam da Karadeniz'in boğazına getirdi. Bu sadece bizim şehrimize yapılan bir değer değil, bu Türkiye'nin kazancıdır. Artık teknoloji sadece denizde, karada, havada veya bireysel gelişimde değil, hep beraber birbirini destekleyen bir bütün olarak teknoloji var. Havacılık bunların en önemlisi ve şu anki çağda en önemli unsurudur." diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da öğrencilerinin yüzlerce projede ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Samsun Üniversitesinin gönül hikayelerinden birinin Ballıca Kampüsü'nde yazıldığını aktaran Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti:

"İlk defa bu kampüse baktığımızda karşımızda uzun yıllar tütün depoları olarak kullanılmış önemli bir bölümü işlevini kaybetmiş büyük bir endüstri mirası vardı. Önümüzde iki yol bulunuyordu. İlki ve en kolay olanı eskiyi ortadan kaldırıp yenisini yapmaktı. Ancak biz zor olan yolu seçtik. Yıkmak yerine dönüştürmeyi tercih ettik. Bir şehrin hafızasının en az geleceği kadar kıymetli olduğuna inanıyorduk. Tütün hangarlarını eğitim mekanlarına dönüştürürken aslında geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurduk. Bir zamanlar üretimin başka bir biçimine ev sahipliği yapan bu mekanlarda bugün bilgi üretiliyor. Mimarlık konuşuluyor, mühendislik yapılıyor, öğrenciler proje geliştiriyor. Taş kaldı, işlev değişti, hafızaya yeni bir gelecek eklendi."

Açılışta, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek binayı gezdi.

Kaynak: AA