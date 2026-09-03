Samsun'da Yaşlı Kadın ve Torununa Çarpan Sürücü Kaçtı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ve torunu yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), kucağında torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ile 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı