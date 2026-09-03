Sıfır Atık: Yerelden Dünyaya Dönüşüm Vizyonu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık hareketi, Türkiye'den dünyaya yayılan bir dönüşüm vizyonu haline gelmiştir. Değişim ortak akıl ve kararlılıkla yerelden başlayarak gerçekleştirilir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı düzenlendi.

Ağırbaş, burada yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileterek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a Kızılırmak Deltası'nda yürütülen koruma çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Samsun'un doğal kaynakları, tarım alanları, sanayisi ve stratejik konumuyla Türkiye açısından özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Ağırbaş, "Samsun'un geleceğini konuşmak aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini konuşmaktır." dedi.

"Sıfır atık ortak zeminin adıdır"

Türkiye'nin su stresi altında bulunduğuna dikkati çeken Ağırbaş, çevre politikalarının artık sanayi ve ulaştırma politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Sıfır atık yaklaşımının bütün bu alanları ortak bir zeminde buluşturduğunu ifade eden Ağırbaş, şöyle devam etti:

"86 milyon olarak Türkiye'nin havasına, suyuna sahip çıkmak zorundayız. Sanayi politikası artık iklim politikasından bağımsız değildir. Ulaşım politikası şehirlerin karbon ayak izinden bağımsız değildir. Sıfır atık bu nedenle ortak zeminin adıdır. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'den dünyaya yayılan bir dönüşüm vizyonu haline gelmiştir. Değişim ortak akıl ve kararlılıkla yerelden başlayarak gerçekleştirilir. Bugün Samsun'da yaptığımız da yerelin bilgisini ulusal vizyonla buluşturmaktır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ulaştırma politikalarının çevresel dönüşümle birlikte ele alınmasına verdiği katkıyı önemsediklerini dile getiren Ağırbaş, bu alandaki çalışmalar nedeniyle Uraloğlu'na teşekkür etti.

"2030'u, 2040'ı, 2050'yi düşünmek zorundayız"

Uzun vadeli çevre politikalarının bugünden oluşturulması gerektiğini belirten Ağırbaş, gelecek nesillerin temiz hava ve güvenli su kaynaklarına erişebilmesi için mevcut alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in korunmasının şehirlerdeki atık yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Bugün Samsun'da doğacak bir çocuğun yarın nasıl bir şehirde yaşayacağını bugünden tasarlamak zorundayız. O çocuk temiz havaya, güvenli su kaynaklarına sahip olmalı. Karadeniz'i daha güçlü yapmak istiyorsak eski alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Derelere attığımız çöpler denizlerimize gidiyor. Denize attığımız her çöp, balıklarla beraber besin zincirimize ve bedenlerimize giriyor."

Türkiye'deki başarılı çevre ve sıfır atık uygulamalarını COP31'de uluslararası kamuoyuna anlatmayı planladıklarını aktaran Ağırbaş, "Tüm iyi uygulamalar bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Sıfır Atık Projesi'nin vizyoner bir proje olduğunu belirterek, ekonomiyle birlikte çevre ve doğanın da korunabileceğini gördüklerini söyledi.

Tavlı, bu projeyle aslında özlerine yeniden döndüklerini, çevrenin korunduğunu ve israfın önlendiğini ifade etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da yeni bir başlangıca ev sahipliği yaptıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Benim asıl merak ettiğim bu metinden sonra yarın sabah bizim hayatımızda, Samsun'da neler değişecek? Bu metin acaba uygulamalara mı yansıyacak, yoksa bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemize mi vesile olacak? Artık en çok söylenecek konu değişiklikleri hayata geçirmek diye düşünüyorum. Samsun büyük bir şehir. Bunu sadece nüfusuna bakarak söylemiyorum. Samsun aynı zamanda Kızılırmak Deltası. Samsun Yeşilırmak, Samsun Çarşamba, Samsun bereket, Samsun orman. Samsun limanları ile ticaretin, üniversiteleri ile bilginin şehri. Müthiş bir ekosistemin de önemli bir parçası."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sıfır Atık Vakfı'nın bu çalıştayı gerçekleştirerek Samsun'un fikrini almasından gurur duyduklarını söyledi.

Doğan, "Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Biz de belediye olarak sıfır atıkla ilgili Sayın Valimizin önderliğinde çalışıyoruz. Yine Valimiz önderliğinde 15 konu belirlemiştik. Bunun haricinde Ladik ilçemizdeki güneş enerjisi santralimizle belediyemizin elektrik giderinin tamamını karşılaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Çalıştaya, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Çakmak, Samsun Üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA