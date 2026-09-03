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Öğretmen Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi, 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Öğretmen Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi, 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 26 Ağustos'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay, Dereköy mevkii sahilinde meydana geldi; çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Ağustos'ta Dereköy mevkisi sahilinde meydana geldi. Mustafa Erdin İlkokulu'nda öğretmen olan İbrahim Çakmak, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler, Çakmak'ı denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren İbrahim Çakmak, bugün 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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