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Çarşamba’da METİP Toplantısı: Mevsimlik Tarım İşçilerinin Şartları Masaya Yatırıldı

Çarşamba’da METİP Toplantısı: Mevsimlik Tarım İşçilerinin Şartları Masaya Yatırıldı
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla METİP değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve ilgili kurum amirleri katıldı; işçilerin sorunları, mevcut koşullar ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin şartları METİP toplantısında ele alındı.

Çarşamba Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin koşulları için düzenlenen METİP toplantısına Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve ilgili kurum amirleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştığı sorunlar ve mevcut çalışma koşulları değerlendirilirken, işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesi ve ihtiyaçlara yönelik atılabilecek adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. METİP kapsamında yürütülecek çalışmaların, mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı ve uygun koşullarda çalışmalarına ve yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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