Haberler

Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Gemi Samsun'da Karaya Oturdu

Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Gemi Samsun'da Karaya Oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemi, Karadeniz'de dron saldırısına uğradı. 21 personel kurtarılırken, başıboş sürüklenen gemi Samsun'un Alaçam ilçesinde karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayarak hasar gören Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemi, sürüklenerek geldiği Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturdu.

Edinilen bilgilere göre, gemi Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide bulunan 21 personelin tamamı, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü. Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenen geminin, Karadeniz'deki olumsuz hava şartlarının da etkisiyle kıyıya doğru ilerlediği öğrenildi. Geminin son olarak 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında veri gönderdiği tespit edildi.

Gemi, Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Geminin çekileceği yer ve karaya oturmasıyla ilgili yapılacak işlemlerin, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı