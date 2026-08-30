Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Gemi Samsun'da Karaya Oturdu

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayarak hasar gören Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemi, sürüklenerek geldiği Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturdu.

Edinilen bilgilere göre, gemi Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide bulunan 21 personelin tamamı, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü. Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenen geminin, Karadeniz'deki olumsuz hava şartlarının da etkisiyle kıyıya doğru ilerlediği öğrenildi. Geminin son olarak 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında veri gönderdiği tespit edildi.

Gemi, Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Geminin çekileceği yer ve karaya oturmasıyla ilgili yapılacak işlemlerin, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı