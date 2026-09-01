Haberler

Bafra Ovası'nda Aronya Hasadı Başladı

Bafra Ovası'nda Aronya Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra Ovası'nda üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ücretsiz fidan desteğiyle başladıkları aronya üretiminde hasat dönemine girdi. Üretici Hülya Yangın Ertekin, sipariş üzerine satış yaptıklarını, aronyanın antioksidan özelliğiyle talebin arttığını belirterek, üreticilerin kooperatif çatısı altında birleşerek daha geniş pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun'un Bafra Ovası'nda aronya üreticileri, hasada başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde ücretsiz dağıtılan fidanlarla üretime başlayan çiftçiler, ürünlerini sipariş üzerine satışa sunuyor.

Bafra'nın Karaburç Mahallesi'nde aronya üretimi yapan Hülya Yangın Ertekin, yaklaşık 5 yıl önce dikimini gerçekleştirdikleri aronya fidanlarında 4'üncü yılda hasada başladıklarını söyledi. Üretici Ertekin, aronya meyvesine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aronyanın faydalarının insanlar tarafından artık daha fazla bilinmesi talebi de artırdı. Özellikle antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak tüketim miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Aronya üretimine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başladıklarını ifade eden Ertekin, fidanların ücretsiz olarak dağıtıldığını ve kendilerinin de talepte bulunarak dikim yaptıklarını kaydetti.

Pazarlama konusunda şu an ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Ertekin, Bafra'daki aronya üreticilerinin bir araya gelerek daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini söyledi. Ertekin, "Bafra'da aronya üreticileri olarak birlik olup ürünlerimizi daha geniş pazarlara taşımak istiyoruz. Dondurma fabrikalarından da aronya için talep olduğunu biliyoruz. Bu taleplere daha iyi cevap verebilmek için kooperatif çatısı altında toplanarak satışlarımızı bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, bölgede aronya üretiminin yaygınlaşması ve oluşturulacak kooperatif yapılanmasıyla birlikte ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılmasını hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

Trabzon'a Amed karşısında şok!
Ablasını aramak için çıkıp kaybolan 13 yaşındaki kız, konsoloslukta bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan küçük kızdan haber var

Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı

Yüzlerce iç çamaşırı toprağa gömüldü! Nedeni çok başka
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
Dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda dehşet! Polis kurşunuyla durduruldu

Dünyaca ünlü meydan kana bulandı! Her şey saniyeler içinde oldu