Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA