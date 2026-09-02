Samsun'da Yoğun Yağış Tarımı Vurdu: TARSİM ve İlçe Müdürlüğü Hasarı Masaya Yatırdı

Samsun'da etkili olan yoğun yağışların ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ve hasar tespit çalışmaları masaya yatırıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür, yoğun yağışlar sonrası oluşan tarımsal hasarları yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, son günlerde bölgede etkili olan sağanağın ekili ve dikili alanlarda oluşturduğu tahribat ele alındı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları, sigortalı alanların durumu ve TARSİM çerçevesinde işletilecek tazminat süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışmaların koordineli şekilde süreceğini belirterek TARSİM Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı