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Samsun'da Yoğun Yağış Tarımı Vurdu: TARSİM ve İlçe Müdürlüğü Hasarı Masaya Yatırdı

Samsun'da Yoğun Yağış Tarımı Vurdu: TARSİM ve İlçe Müdürlüğü Hasarı Masaya Yatırdı
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Samsun'da etkili olan yoğun yağışlar tarım arazilerinde zarara yol açtı. TARSİM Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı ziyaret ederek sahadaki hasar tespit çalışmaları, sigortalı alanların durumu ve tazminat süreçlerini ele aldı. Yıldız, çiftçilerin mağduriyetini gidermek için koordineli çalışmaların süreceğini belirterek Gür'e teşekkür etti.

Samsun'da etkili olan yoğun yağışların ardından tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ve hasar tespit çalışmaları masaya yatırıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür, yoğun yağışlar sonrası oluşan tarımsal hasarları yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, son günlerde bölgede etkili olan sağanağın ekili ve dikili alanlarda oluşturduğu tahribat ele alındı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları, sigortalı alanların durumu ve TARSİM çerçevesinde işletilecek tazminat süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, çiftçilerin yaralarını sarmak için çalışmaların koordineli şekilde süreceğini belirterek TARSİM Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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