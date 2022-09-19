Beypazarı Haberleri - Beypazarı Haber - Haberler

Beypazarı Haberleri
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Ankara gündem haberleri: Beypazarı'nda okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı
Son dakika haberleri! Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda kaza yapan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
Ankara haber! Beypazarı'nda Ahilik Haftası kapsamında cami önünde çorba ve pilav ikram edildi
Ankara 3. sayfa haberi... Ankara'da tele takılan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa haberi! Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım'dan Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'a ziyaret
Aski, Atık Su Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyunu, Onlıne Olarak Kesintisiz İzliyor
Tarım ilaçlarından zehirlenen kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı
Mansur Yavaş: Türkiye'nin Yerel Bazda En Kapsamlı Kırsal Desteklerini Sağlamanın Büyük Mutluluğunu Yaşıyoruz
Son dakika haberleri... Çayırhan Maden Ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde konuştu: (1)
Ankara haber | Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ziyaretçilerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı
Ankara gündem haberi: AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu
Bartın haberleri: Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Sarı'ya veda programı düzenlendi
Ankara gündem haberi: Volkan Memduh Gültekin: Değişim, Ankara'nın Sokaklarında, Mahallelerinde, İlçelerinde Sürüyor
Ankara haberi | Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi
Ankara gündem: AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi
Ankara haberleri! Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ercan'dan kaya düşme riskine karşı uyarı
Ankara haberleri: Beypazarı'nda aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı
Ankara gündem haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Beypazarı'nda çiftçilerle buluştu
Son dakika haber: Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin'in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi: Darp edilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından kaçırılarak öldürülen şahsın minibüste darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: "Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar"
Ankara haberleri... Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı kabul etti
Sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklanarak hastaneye bırakılan genç, hayatını kaybetti
Bingöl gündem haberi: Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti
Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saati
Ankara Posta Kodu kaç? Ankara ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?
31 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
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