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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi göçmenler ve okuma yazma bilmeyenler için kurs açtı

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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçede okuma yazma bilmeyen vatandaşlar ve göçmenler için Rüstempaşa İlkokulu'nda kurs açtı. Kursiyerler, okuma yazma öğrenmenin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını belirtti.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ve göçmenlere yönelik kurs düzenlendi.

Merkez, ilçede farklı alan ve branşlarda açtığı kursların yanı sıra okuma yazma eğitimi çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rüstempaşa ve Beytepe mahallelerinin kesiştiği bölgede bulunan Rüstempaşa İlkokulu'nda okuma yazma kursu açıldı.

Öğretmenleri eşliğinde eğitim alan kursiyerler, okuma yazma öğrenmenin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını belirtti.

Kursa katılan Zeliha Kayal, bugüne kadar okuma yazma öğrenme fırsatı bulamadığını, kurs sayesinde bu beceriyi kazanmaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA
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