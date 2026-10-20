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Beypazarı Orman İşletmesi Kapaklı'da 50 hektarlık alanda doğal gençleştirme yaptı

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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Kapaklı İşletme şefliği sahasında 50 hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışması yürüttü. Tohumların çimlenmesi ve fidanların kök gelişimi için uygun ortam oluşturulan çalışmayla gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakılması hedefleniyor.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce, Kapaklı İşletme şefliği sahasında 50 hektar alanda doğal gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

Doğal gençleştirme kapsamında, tohumların çimlenmesini kolaylaştırmak ve çimlenme sonrası fidanların kök gelişimi için uygun ortam oluşturmak amacıyla 50 hektarlık alanda çalışma yapıldı.

Doğal yapı korunarak sürdürülebilir orman yönetimi anlayışıyla yürütülen çalışmayla, gelecek nesillere sağlıklı ve güçlü ormanlar bırakılması hedefleniyor.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu alanda çok yönlü çalıştıklarını belirterek, "Kapaklı şefliğimiz sahasında kalan alanda 50 hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışması yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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