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Zonguldak'tan Beypazarı'na atanan Eyüp Kılıç nüfus müdürü olarak göreve başladı

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Zonguldak'tan Beypazarı'na atanan Eyüp Kılıç nüfus müdürü olarak göreve başladı
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Zonguldak'tan Beypazarı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne atanan Eyüp Kılıç göreve başladı. Bir süredir boş olan müdürlük şef tarafından yürütülüyordu; Kılıç daha önce Uşak'ta 8, Aydın'da 1 ve Zonguldak'ta 12 yıl nüfus müdürlüğü yaptı.

Beypazarı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne atanan Eyüp Kılıç, görevine başladı.

Bir süredir boş bulunan ve müdürlük şefi tarafından yürütülen İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne Zonguldak'tan Eyüp Kılıç atandı.

Daha önce 8 yıl Uşak, 1 yıl Aydın ve 12 yıl Zonguldak'ta nüfus müdürlüğü görevlerinde bulunan Kılıç, görevine başladı.

Kaynak: AA
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