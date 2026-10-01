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Beypazarı'nda "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesleri sürüyor

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- İlkokul 1. sınıf öğrencisi Oğuz Kaan, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, Gazze'deki çocuklara umut olması için kermes yetkililerine teslim etti

Beypazarı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda düzenlenen, "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesleri devam ediyor.

Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ve Gazi Gündüz Alp Ortaokulu ile liselerin de yer aldığı 10 okulda kermes yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermeslerini ziyaret ederek, okul yönetimlerine başarılar diledi.

Aileler, okulların önünde kurulan satış alanlarında, gözleme yapıp kermese gelir sağlayarak, "Orda çocuklar öldürülüyor. Biz anaların yüreği yanıyor. Katil İsrail ve yönetimini kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi

Kemal Milaslı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Oğuz Kaan Karagöz de biriktirdiği harçlıklarını, Gazze'deki çocuklara umut olması için okulundaki kermes yetkililerine teslim etti.

Oğuz Kaan'ın duyarlı davranışı, kermese katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Okul yönetimi de "Geleceğe ve insanlığa olan inancımızı tazeleyen minik öğrencimizi ve onu yetiştiren kıymetli ailesini yürekten tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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