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Ankara Beypazarı'nda yüksek kesimlerde etkili kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü

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Ankara’nın Beypazarı ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde gece başlayan kar yağışı yaylaları ve tepeleri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde yağmur olarak seyreden hava, rakımın arttığı Karaşar Mahallesi ve Karagöl Tabiat Parkı'nda kara dönüşerek beyaz örtü oluşturdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yaylaları ve yüksek tepeleri beyaza bürüdü.

Ankara genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde yağmur şeklinde seyreden hava şartları, rakımın arttığı Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası, ve Karagöl Tabiat Parkı'nda bölgelerinde kara dönüştü. Etkili olan yağışın ardından yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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