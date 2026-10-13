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Beypazarı'nda Ticaret Odası ile İlçe Milli Eğitim mesleki eğitim protokolü imzaladı

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Beypazarı'nda Ticaret Odası ile İlçe Milli Eğitim mesleki eğitim protokolü imzaladı
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Beypazarı Ticaret Odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin mesleki gelişimi ve yerel iş gücü ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim için iş birliği protokolü imzaladı. Törende protokolü Oda Başkanı İrfan Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu imzaladı.

Beypazarı Ticaret Odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yerel iş gücü ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ticaret Odasında düzenlenen törende, protokolü, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu imzaladı.

Uslu, projeye verdiği destek dolayısıyla Çelik'e teşekkür ederek, "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İş birliği Protokolü kapsamında çalışmalar kısa süre içinde başlatılacak." dedi.

Çelik de her zaman eğitimin destekcisi olacaklarını ve proje kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yerel iş gücü ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitimin geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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