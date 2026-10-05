Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Beypazarı'nda yetiştirilen ve normal havuca göre daha erken hasat edilen "baby havuç", restoranların ve gurme marketlerin tercih ettiği ürünler arasına girdi. Üretici Durmuş Erdoğan, havucun 150 dönümlük alanında bu ürüne de yer verdiklerini söyledi.

500 DÖNÜMÜN 150 DÖNÜMÜ HAVUÇ

Beypazarı'nda yaklaşık 500 dönümlük alanda farklı sebze çeşitleri yetiştiren Durmuş Erdoğan, bu alanın yaklaşık 150 dönümünü havuca ayırıyor. Bu alanın bir bölümünde, halk arasında baby ya da mini havuç olarak bilinen ürün yetiştiriliyor. Gelişen teknoloji ve tohum çeşitliliği sayesinde yılın 12 ayına yayılan üretimde, baby havuç anlaşmalı firmalara ulaştırılıyor.

"BABY HAVUCU UZUN SÜREDİR ÜRETİYORUZ"

Çocukluğundan bu yana üretimle uğraştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Baby havucu uzun süredir üretiyoruz ama pazar şartlarından dolayı henüz bilinmiyor. Onun için bazı firmaların istekleri doğrultusunda zaman zaman yapıyoruz. Birçok havuç çeşidi var aslında. Biz sofralarımızda tek bir havuç çıkmış gibi anlıyoruz ama havucun birçok çeşidi var. Bu çeşitlerden bazıları buna daha uygun ve birazcık erken hasat mini havucun mantığı matematiği. Burada önemli olan tazeliğini kaybetmemiş, vitamin, mineral değerleri en yüksek değerdeyken ürünleri sevk etmek. Biz bu ürünü genelde yıkayarak değil de toprağı ile o taze toprak kokusunu üzerinde koruyarak göndermesini gerçekleştiriyoruz. Firmalar da bunu işlemden geçirip sofralara ya da market reyonlarına ulaştırıyorlar."

"BETA-KAROTEN ORANI EN YÜKSEK HAVUÇ BEYPAZARI'NDA" İDDİASI

Beypazarı'nın havası, suyu ve toprağıyla havuç üretimi için çok uygun bir bölge olduğunu savunan Erdoğan, beta-karoten oranı en yüksek havucun Beypazarı'nda yetiştiğini öne sürdü. Erdoğan, "Bildiğim kadarıyla dünyada araştırmalar devam ediyormuş. Ben de takip ediyorum. Beypazarı Ticaret Odası da bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Beta-karoten oranı en yüksek havucun Beypazarı'nda olduğu biliniyor. Beta-karoten, A vitamini. A vitamini de vücutta öncülük yapan bir şey. Havucu da turuncu rengini veriyor. Bu değer açısından da en yüksek değere sahip. Göz sağlığı açısından çok önemli biliyorsunuz. Bunun gibi şeyler var. Beypazarı havuçta gerçekten de marka" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM YILIN 12 AYINA YAYILDI

Gelişen teknoloji ve havuç tohumlarındaki çeşitlilik sayesinde üretimin yılın 12 ayına yayıldığını kaydeden Erdoğan, eskiden serin havalarda ve kış döneminde yapılan üretimin artık yaz ve bahar aylarında da sürdürülebildiğini dile getirdi.

"BABY HAVUÇTA TONAJA BAKMIYORUZ"

Normal havuç ile baby havuç arasındaki üretim farkına değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Havuç için ayırdığımız bölüm 150 dönüm. Bunun bir kısmı tabii baby, mini havuç. Diğer büyük bölümü de nantes tipi dediğimiz normal sofralık havuçlar oluyor. Bu sezonda gayet normal bir rekolteye sahibiz. Genel ortalamamız normal havuçta 6 ile 8 ton arası. Bunun biz ayrılmasını gerçekleştiriyoruz. İncesi, orta boyu, irisi, kırığı olmak üzere ayrılıyor. Onun için bu değişken bir rakam aslında. Baby havuçta aslında tonaja çok bakmıyoruz. Çünkü orada önemli olan adet sayısı, miktar olmuş oluyor. Çünkü diğer havuca oranla aşağı yukarı 5'te 1 diyebilirim. 1 ton civarında gibi düşünebilirsiniz ve yaprağıyla, üzerindeki pürüyle beraber gönderimini gerçekleştiriyoruz."

FİRMALARIN TALEBİNE GÖRE BUTİK ÜRETİM

Baby havucu birkaç firmayla anlaşmalı olarak ürettiklerini vurgulayan Erdoğan, firmaların istediği miktar kadar üretim yaptıklarını belirtti. Hasat ve sevkiyatı da kendilerinin yaptığını aktaran Erdoğan, bu alanda daha butik bir üretim modeliyle çalıştıklarını ifade etti.

"ÖZELLİKLE TABAK SÜSLEMEDE ÇOK KULLANIYORLAR"

Baby havucun en çok restoranlarda kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Özellikle tabak süslemede çok kullanıyorlar. Ben de görüyorum, takip ediyorum biraz. Gurme ürünler satan marketlerde kullanılıyor. Oralarda görüyorum. Şu an pazar alanı çok geniş değil ama bilenler gerçekten de hem lezzet açısından hem de vitamin minerallerin daha yüksek olması açısından bilenler tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İŞÇİLİK VE ENERJİ MALİYETLERİ ZORLUYOR

Son dönemde işçilik ile artan yakıt ve enerji maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, doğru planlama sayesinde üretimi sürdürdüklerini söyledi. Gelecek sezon da üretime devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, brokoli, kırmızı lahana, pırasa, ıspanak, kabak, havuç, iceberg marul ve yeşil soğan başta olmak üzere çok sayıda ürün yetiştirdiklerini anlattı.

"A VİTAMİNİ VE LİF ORANI ÇOK YÜKSEK"

Baby havuç üretiminin gelecekte artacağını öngören Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçekten de insanlar birazcık farkına varacaklar diye düşünüyorum. Hem vitamin minerallerinin yüksek olması hem de yaprağıyla ve toprağıyla birlikte aslında evinize giriyor olması büyük bir avantaj olacaktır. Hem yüksek miktarda bulunan A vitamini ve lif oranı çok yüksek olduğu için vücut sağlığı açısından havucun büyük bir önemi var. Baby havucunda gerçekten de yeri anlaşılacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı