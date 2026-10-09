Beypazarı Müftülüğü'nün sabah namazı buluşmasının ikincisi Uruş Mahallesi'nde yapıldı

Beypazarı Müftülüğü'nün sabah namazı buluşmasının ikincisi Uruş Mahallesi'nde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Müftülüğü'nün ilçe genelinde düzenlediği sabah namazı buluşmalarının ikincisi Uruş Mahallesi Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün kıldırdığı namazın ardından katılımcılara cami altındaki salonda kahvaltı verildi.
Beypazarı Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları sürüyor.
Müftülüğün ilçe genelinde tertiplediği sabah namazları buluşmasının ikincisi Uruş Mahallesi Merkez Camisinde yapıldı.
Buradaki sabah namazı buluşmasına, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Müftülük Müdürü Orhan Önal vaizler Muhammed Sami, Emre Çetin, bazı din görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün kıldırdığı namazın ardından katılımcılara cami altındaki salonda kahvaltı verildi.
Kaynak: AA