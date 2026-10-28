Beypazarı'nda öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nda Müdür Uslu'yu ziyaret etti

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Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama sınıfı öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'yu ziyaret etti.

Öğretmenleri ve bazı velileriyle Uslu'nun makamına gelen öğrencileri, şube müdürünün de katılımıyla kabul eden Uslu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Uslu, öğrencilerin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, öğrencilerin ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretin ardından öğrencilerle Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Uslu ve beraberindekiler, balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA