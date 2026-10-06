Beypazarı'nda halk eğitim kursları 12 Ekim'den itibaren 11 alanda başlıyor

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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeni dönemde 11 alanda kurs başlatılacak.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yeni dönem kursları 12 Ekim'den itibaren başlayacak.

Merkez müdürü Atilla Sevimli, verilecek eğitimlerle vatandaşlara yeni beceriler kazandırmanın çabasında olduklarını söyledi.

Sevimli, yeni dönem kurslarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kırkyama oyuncak yapımı, balıkesir pullusu, kozmetik ürünleri tanıtma ve uygulama, makinede dantel sarma ve piko yapma, aşçı çırağı, hasta ve yaşlı öz bakıma destek olacakların eğitimi, sedefli(girit) battaniye dokuma, basit nakış temel iğne teknikleri yapımı kursu, yetişkinler 1. kademe okuma ve yazma kursu, giyim üretiminde temel işlemeler dallarında kursları başlatacağız."

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA