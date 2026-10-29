Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü sergiyle kutlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü sergiyle kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Cumhuriyet'in ilanından bugüne Beypazarı'ndaki kutlamalara ait siyah beyaz fotoğraflar ve öğrenci resimleri yer alıyor, hafta sonuna kadar gezilebilecek.

ANKARA AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda "Fotoğraflarla Cumhuriyet Bayramı" sergisi açıldı.

Sergide, Cumhuriyet'in ilanından bugüne Beypazarı'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin siyah beyaz fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı resimler yer alıyor.

Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!
Köylüler direğe bakınca donup kaldı

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Acı son
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var