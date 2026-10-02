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Ankara Beypazarı'ndaki Fidanlık Şefliğinde endemik mor mercan tohumdan üretildi

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Ankara Beypazarı'ndaki Fidanlık Şefliğinde endemik mor mercan tohumdan üretildi
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Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Fidanlık Şefliğinde endemik mor mercanın tohumdan üretildiğini bildirdi. Müdürlük, üretimin biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve bitkisel gen kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını belirtti.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Beypazarı Fidanlık Şefliğinde endemik "mor mercan" üretildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Beypazarı Fidanlık Şefliğinde ilçede doğal yayılış gösteren, tıbbi ve aromatik özellikleriyle öne çıkan mor mercan üretildiği belirtildi.

Tohumdan üretilen mor mercanların, endemik bitki türlerinin korunması ve çoğaltılmasına yönelik çalışmaların önemli bir örneğini teşkil ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üretim çalışmasıyla, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve değerli bitkisel gen kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü olarak doğal zenginlikleri korumaya, endemik türleri üretim yoluyla yaşatmaya ve geleceğe taşımaya yönelik çalışmaların sürdüğü, doğal mirasın korunduğu ve böylece geleceğe taşınıyor."

Kaynak: AA
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