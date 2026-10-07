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Beypazarı'nda "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konferansı dünenlendi

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Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans verildi.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans verildi.

Okulun salonundaki konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı vaizlerinden Ramazan Dağlı, konuşmacı olarak katıldı.

Okul yönetimi, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferansta okulun 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenidğini ifade etti.

Vaiz Ramazan Dağlı, Peygamberimizin güzel ahlakı, örnek kişiliği ve hayatı güzelleştiren ahlaki değerleri konusunda öğrencilere mesajlar verdi.

Kaynak: AA
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