Ankara okullar tatil mi, yarın Ankara'da okullar tatil mi (Ankara Valiliği -Kar tatili)?

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Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü için haberin hazırlandığı saatlerde Ankara Valiliği'nden bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece Ankara'da yarın okullarda dersler normal şekilde yapılacak. Kent merkezinde hafif seyreden kar yağışı, Beypazarı ve Çubuk'un yüksek kesimlerinde ise etkisini artırdı. İşte Ankara'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ankara Valiliği'nden il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar duyurulmadı. Bu nedenle Ankara'da okullar yarın açık olacak.

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da okulların tatil edileceğine dair bir karar bulunmuyor. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Ankara Valiliği'nin akşam ya da sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Velilerin valiliğin resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Ankara Valiliği'nden 11 Kasım için kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliğin il genelinde ya da ilçe bazında bir karar alması halinde, bu karar Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR ETKİLİ OLDU?

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif şekilde görüldü. Yüksek kesimlerde ise etkisini artıran yağış, bazı cadde, sokak ve parkların beyaza bürünmesine neden oldu. Ana arterlerde trafik akışı normal seyrinde devam ederken, ulaşımda önemli bir aksaklık yaşanmadı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde hazır bekletiliyor.

BEYPAZARI VE ÇUBUK'TA KAR YAĞIŞI

Beypazarı ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, tarihi konakların bulunduğu bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçeye bağlı Uşakgöl Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Çubuk ilçesinde de kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Özellikle Karagöl Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan manzaralar doğaseverlerin ilgisini çekti.

ANKARA HAVA DURUMU YARIN

Ankara'da yarın, 11 Kasım Çarşamba günü havanın ısınması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 8, en düşük sıcaklığın 0 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak.