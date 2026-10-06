Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, yeni başhekim ve nüfus müdürünü ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yeni göreve başlayan Başhekim Op. Dr. Ayberk Karaman ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Eyüp Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kasap, başarı diledi ve ilçe çalışmalarını görüştü; Karaman ile Kılıç teşekkür etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede görevlerine yeni başlayan Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ayberk Karaman ile İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Eyüp Kılıç'ı ziyaret etti.

Kasap, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci ile Karaman ve Kılıç'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kasap, ziyaretlerde yeni görevlerinde başarı dilediği Karaman ve Kılıç ile ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Karaman ve Kılıç da ziyaret dolayısıyla Kasap'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 100'e yakın kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti
Hatay'da ceviz büyüklüğünde dolu! 10 dakikada dere taştı, 30 ev zarar gördü

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, dere taştı! 30 ev zarar gördü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek

Devlet Bahçeli'nin ardından Hacıosmanoğlu'na bir açık destek daha
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu

Savaş alevleniyor! Saldırı, küresel piyasaları iyice alevlendirecek
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa! Aleyna için sürpriz talep