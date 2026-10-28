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Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri yürüyüşle başladı

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Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri yürüyüşle başladı
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Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri, Beypazarı Ortaokulu önünden İmaret Meydanı'na uzanan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; ardından anıta çelenk konuldu.

Beypazarı'nda Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 103. yıl dönümü etkinlikleri, bugün gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvasi, Emniyet Müdürü Fatih Tufan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve gaziler, Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenlerle vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından, ilçedeki anıta çelenk konuldu.

Beypazarı Ortaokulu'nun önünde başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Namazgah sokak, Milli Egemenlik caddesi, Demirciler sokak, Taşmektep önünden İmaret Meydanı'na kadar devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçede düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler şiirler okudu, Oratoryo seslendirildi.

Kaymakam Ünal Coşkun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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